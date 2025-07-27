Bakanlık plajı ücretsiz diye duyurdu, yüzmek 565 liraya patladı

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen “Ücretsiz Girişli Halk Plajı”na ilişkin yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizaslanı, tabelada “ücretsiz” ifadesine rağmen, plaja giriş ve kullanım sürecinde yüksek ücretlerle karşılaştığını belirtti.

Plajın girişinde yer alan “Ücretsiz Girişli Halk Plajı” tabelasını göstererek açıklamalarda bulunan Denizaslanı, “Diyelim ki Bodrum’a öğrenci ya da asgari ücretli biri olarak geldiniz. Bakanlık tarafından işletilen ve ücretsiz olduğu belirtilen bu plajı görünce sevindiniz. Ancak gerçek durum farklı” dedi.

“ÜCRETSİZ YAZIYOR AMA GİRİŞ BİLE 365 LİRA”

Denizaslanı, arabayla plaja girişte 85 lira otopark ücreti alındığını, plaj içinde yer alan şezlongların tanesinin 280 lira, locaların ise bin 500 lira olduğunu, ayrıca bir fincan kahve için 200 lira ödediğini aktardı.

Plajdan ayrılırken toplam 565 lira harcadığını ifade eden Denizaslanı, “Türkiye’de asgari ücretle çalışan biri günde ortalama 733-734 lira kazanıyor. Yani devletin işlettiği bu plajda bir günlük emeğin karşılığı sadece bir giriş ve bir kahveye gidiyor. Yazıklar olsun. Burada personel suçlu değil. Utanması gerekenler bu sistemi kuranlar. Vatandaşa ‘ücretsiz plaj’ diye duyurup, içeride her şeyi parayla satanlar” ifadelerini kullandı.