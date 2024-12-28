Bakanlık sosyal medyadan goril paylaştı!

Kaynak: DHA
Bakanlık sosyal medyadan goril paylaştı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı’nda yakaladığı nesli tükenmekte olan goril yavrusunun durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, goril yavrusunun son durumunu gösteren fotoğrafına da yer vererek, “Arkadaşlar merak etmeyin ben iyiyim" paylaşımında bulundu.

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