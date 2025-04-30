Bakanlık 'taklit ve tağşiş' listesine eklediği 4 çay markasını açıkladı! Liste şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık 'taklit ve tağşiş' listesine eklediği 4 çay markasını açıkladı! Liste şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusundaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor ve tüketicilerin sağlığını tehdit eden hileli ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusundaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor ve tüketicilerin sağlığını tehdit eden hileli ürünlere dair yayınladığı listeyi güncelledi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre; Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası, "taklit ve tağşiş" listesinde ifşa edildi.

LİSTEYE EKLENEN 4 ÇAY MARKASI

ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY
AVCI SEZON ÇAY SİYAH ÇAY


FATİH GOLD -SİYAH ÇAY
WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

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Tüketicilere Uyarılar:

  • Çay satın alırken, güvenilir markaları tercih edin.
  • Ambalajı bozulmuş veya şüpheli görünen ürünleri satın almayın.
  • Ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyun ve içeriklerini kontrol edin.
  • Gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir şüphe durumunda, Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunun.

Gıda Boyası Nedir?

Gıda boyaları, gıdalara renk vermek amacıyla kullanılan katkı maddeleridir. Bazı gıda boyaları, insan sağlığına zararlı olabileceği için kullanımı belirli standartlara tabidir. İfşa edilen çay markalarında tespit edilen gıda boyasının türü ve miktarı hakkında bakanlık tarafından detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

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