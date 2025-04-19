Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."

Ticaret Bakanlığı bir ürünü daha ifşa etti. Bakanlık bu kez yağ çözücü olarak satılan bir ürünün satışını durdurdu.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını kötü etkiyen ürünlere karşı denetimlerine devam ediyor. Özellikle çocuklar için tehlike oluşturan ürünlere karşı hiç taviz vermeyen bakanlık, bir ürünü daha yasakladı.

MİKROTEM YAĞ ÇÖZÜCÜ YASAKLANDI

Bakanlık 18 Nisan tarihinde yaptığı duyuruda "Mikrotem" markalı bir yağ çözücünün satışını durdurdu. Yasaklanma nedeni ise çocuk emniyetli kapatma düzeneğindeki sorun gösterildi.

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Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36/2/b çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallar ve madde 36/2/c dokunsal uyarılar kısımlarına aykırılık"

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