Bakanlık TikTok'ta kızını oynatan baba için harekete geçti! Görüntüler infial yaratmıştı

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada ünlü olmak için sergilenen davranışlara bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Erzin ilçesinde bir baba, TikTok yayınında kızını dans ettirerek para kazanmaya çalıştı. Görüntüler tepki toplarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir babanın TikTok canlı yayınında kızını oynatarak para kazanmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından, sosyal medyada infial yaşandı.

8i.webp

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olay sonrası sosyal medya kanallarından açıklamada bulundu. Bakanlık paylaşımında o çocuğun devlet korumasına alındığını ifade etti.

9i.webp

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

