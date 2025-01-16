Bakanlık uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin! Önce gıda şimdi de kıyafet...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin! Önce gıda şimdi de kıyafet...

İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler ifşa edilmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'na ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ndeki son açıklamaya göre bir erkek gömleğinde "kurşun" tespit edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünler için denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yaptığı açıklamaya göre bir erkek gömleği için düğmeye basıldı.

Mavi renkte olduğu görülen “Caizen” markalı gömleğin, izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlendi.

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Bakanlık, söz konusu markanın ürettiği gömlek için "piyasadan toplatma kararı" verdi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

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ZARARLARI NELER?

Sağlık riski: Kurşun toksik bir madde olup, vücuda girdiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun süreli kurşuna maruz kalma, böbrek hasarı, sinir sistemi bozuklukları, kan zehirlenmesi ve gelişimsel gecikmelere yol açabilir. Çocuklar özellikle kurşuna karşı daha hassas olabilir.

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