Bakanlık yangın alanına maden yapılacağı iddialarına cevap verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale’de yangın çıkan bölgelerle ilgili sosyal medyada dolaşan haberleri yalanladı. Bakanlık, ÇED onayı bekleyen bir maden projesinin yangın bölgesiyle hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı. Açıklamada, “Çanakkale’de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi'ne yönelik ÇED başvuru dosyası ile ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin Çanakkale’de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Yangın ve maden projeleri farklı bölgelerde

Çanakkale’de son günlerde çıkan orman yangınları, bölge halkı ve çevre aktivistlerinin dikkatini çekmişti. Özellikle sosyal medyada bazı kullanıcılar, yangınla madencilik faaliyetleri arasında ilişki kurulabileceğini iddia etmişti. Ancak bakanlık, ÇED sürecindeki madencilik projesinin tamamen farklı bir lokasyonda bulunduğunu vurguladı. Yetkililer, söz konusu alanın yangınlardan etkilenmediğini ve madencilik faaliyetlerinin henüz başlamadığını belirtti.

ÇED SÜRECİ VE ÇEVRESEL HASSASİYETLER

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu, bir projenin çevreye olan etkilerini analiz eden ve projenin çevresel uygunluğunu değerlendiren resmi bir süreç. Bakanlık yetkilileri, Çanakkale’deki madencilik başvurusunun ÇED sürecinin devam ettiğini, henüz raporun onaylanmadığını ifade etti. Uzmanlar, ÇED sürecinin şeffaf ve halkın bilgilendirilmesine açık şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor.

HALK VE SOSYAL MEDYA UYARISI

Bakanlık, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla vatandaşları sosyal medyada yayılan spekülasyonlara karşı uyardı. Açıklamada, yalnızca resmi duyuruların takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, projenin çevreye olası etkilerinin detaylı olarak ÇED raporunda yer alacağını ve sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Çanakkale’de hem doğal alanların korunması hem de madencilik projelerinin doğru şekilde yürütülmesi için yetkililer, süreçlerin şeffaf biçimde takip edileceğini taahhüt etti.