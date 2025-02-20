Bakanlık yeni ifşa listesini güncelledi! Konya domuz köftesi skandalıyla çalkalanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yayımlamaya devam ediyor. Sitede zaman dilimi ve ürün grubu seçimi yapılabiliyor. Tarım Bakanlığı'nın sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümüne 20 Şubat tarihli yeni sonuçlar eklendi.

Bakanlık tarafından açıklanan listede Konya'nın Emirgazi ilçesinde bulunan ve 'Muhtar Hanımın Yeri' adıyla hizmet sunan restoranın 'Adana Kebap' ve 'Adana Köfte' ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bilgisi paylaşılırken, aynı zamanda marketlerde satışa sunulan bir markanın peynirinde de mantar ilacı bulunduğu aktarıldı.

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LİSTEDE YER ALAN MARKA VE ÜRÜNLER ŞÖYLE:

NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK - HIGH POWER ENERGY DRINK - İlaç Etken Maddesi Tespiti

NATURALS BİTKİSEL ÜRÜNLER- MACUN - İlaç Etken Maddesi Tespiti

HASIRCILAR BAHARAT PUL KIRMIZI BİBER - Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

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KEYİF SÜT ÜRÜNLERİ GIDA - NECATİBEY TAM YAĞLI AYÇEKİRDEĞİ ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ - Natamisin Tespiti

MUHTAR HANIMIN YERİ - ZEHRA KAYA - EMİRGAZİ KONYA - ADANA KÖFTE (DANA+KUZU) / ADANA KEBAP (ÇİĞ, DANA+KUZU) - Domuz Eti Tespiti

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