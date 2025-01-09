Bakanlık yeni skandalı açıkladı: Listeye 31 yeni ürün eklendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakanlık yeni skandalı açıkladı: Listeye 31 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 yeni ürün daha eklendi. Dana köftenin içinde tavuk, manda yoğurdunun içinde inek sütü, sumağın içinde gıda boyası gibi birçok skandal ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları kıyma ve köftenin içerisine tek tırnaklı ve kanatlı havyan eti karıştırdıkları tespit edildi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 31 yeni ürün eklendi. Listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar birçok ürün yer aldı.

KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Son ifşa listesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş firması da yer aldı. Firmanın sattığı dana köftenin içerisinde kanatlı hayvan eti olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Uysallar Köfte firmasının sattığı dana köftenin içerisinden de kanatlı hayvan eti çıktı.

GIDA BOYASI, TOHUM YAĞI...

Avara Sucukları firmasının sattığı manda yoğurdunun da inek sütünden yapıldığı tespit edildi. Sumağın içinden gıda boyası, zeytinyağından da tohum yağları çıktı. Safir marka baklavanın içinde yer fıstığı, Şanlı marka yoğurtta nişasta olduğu tespit edildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

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