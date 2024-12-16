Bakanlıklara personel alınacak Başvuru şartları Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığına personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, bakanlık merkez teşkilatındaki boş kadrolara sözlü sınavla 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. İlanda belirtilen bölümlerden lisans diplomasına sahip ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 70 puan ve üzerinde alan adaylar başvurabilecek. Ayrıca, adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarında en az (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek. Başvurular, 06.01.2025 ile 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilecek.

Dışişleri Bakanlığına 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alımı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, yayımladığı ilana göre 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Avrupa Birliği bölümü gibi ilgili bölümlerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olması gerekiyor. Ayrıca, adayların 35 yaşından büyük olmamaları ve belirtilen KPSS puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları şartı aranacak. Adaylardan, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde YDS sınavından en az (B) düzeyinde puan almış olmaları bekleniyor. Başvurular, 03.01.2025 ile 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına 99 Uzman Yardımcısı Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımlanan ilana göre 99 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adayların belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 puan alması gerekecek. Ayrıca, adaylardan son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS sınavından en az (D) düzeyinde puan almış olmaları bekleniyor. Adaylar, en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalı ve 35 yaşından büyük olmamalıdır. Başvurular, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09:00’dan 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17:00’a kadar, “Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yargıtay Başkanlığına 70 Personel Alımı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı toplamda 70 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların başvuracakları pozisyona göre, ilgili KPSS sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekecek. Aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise en az 60 puan alınması şartı aranacak. Ayrıca, adayların başvurduğu pozisyon için belirtilen bölümden mezun olmaları istenecektir. Sınavın tüm aşamalarında, başvurudan işe alınmaya kadar yapılacak bilgilendirmeler, sonuçların duyurulması ve çağrılar, “www.yargitay.gov.tr” ve Kariyer Kapısı “www.yargitay.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacaktır.