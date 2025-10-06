Bakanlıktan 3 milyon TL destek almış! AKP'li vekil iyi film çevirmiş

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, sinemacıların projelerini destekleme kapsamında “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi” dalında verilen 6 milyon TL’lik desteği eski AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’ya verdiği bilgisine ulaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Destek kararları, doğrudan Bakanlık tarafından değil, Sinema Destekleme Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu kurul; bakanlık görevlilerinden değil, ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinden oluşmaktadır" söylendi.

Proje desteğini TRT Çocuk kanalında dizi olarak yayınlanan “Babamın Gölgesi 1915 - Küçük Kahramanlar” adlı film projesi ile alan Gündoğdu’nun, daha önce de başka bir projeyle bakanlıktan 3 milyon TL’lik destek aldığı iddia edildi.

“REKOR DESTEK”

2023 yılında yayınlanan 6. Sinema Destekleme Kurulu Kararları kapsamında 11 projeye toplam 46 milyon 500 TL’lik destek sağlandı. 2023 yılında sinema projelerine 145 milyon lira destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunu sitesinden “rekor destek” olarak açıklamıştı.

Gündoğdu’nun başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneği adına açılan “Yerli Düşünce Medya” isimli şirketin, Türk halk kahramanı Nasreddin Hoca’yı anlatacak “Hodja Nasreddin” adlı animasyon filmi projesiyle bakanlığın 3 milyon TL’lik “ortak yapım projeleri” desteğini aldığı iddia edildi.

Derneğin internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, Hollywood’un tanınmış film yapımcılarından Timur Bekmambetov ve TRT için çocuklara yönelik animasyon filmleri üreten “Yeni Düşler Animasyon” adlı şirketin ortaklığıyla yapılacağı belirtilen animasyon filminin, 2024 yılında dünya çapında gösterime gireceği söylendi. Ancak 2025 yılının ekim ayı itibarıyla film henüz gösterime girmediğinin altı çizildi.

ÖNEMLİ İSİMLER!

Yeni Düşünce Derneği'nin yapısıyla ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Derneğin, onursal başkanlığını eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun, başkanlığını ise Gündoğdu'nun üstlendiği biliniyor. Ancak, dernek 2015 yılında kurulmuşken, aynı ismi taşıyan şirket ise Gündoğdu tarafından 2013 yılında, yani dernekten iki yıl önce kurulmuş.

Şirketin yönetimi, kuruluşundan sonra farklı isimlere devredildi. İlk olarak 2015 yılında, derneğin yayın organında genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Ayşe Selva Türköne şirketin yönetimini devraldı.

Bu görev değişikliğini takiben, 2017 yılında şirketin yönetimi, Gündoğdu’nun eski danışmanı Hakan Akdi'nin eşi Narin Nur Akdi'ye geçti.

Şirketi halen yöneten Narin Nur Akdi'nin aynı zamanda derneğin yönetim kurulu asil üyesi olması ve Nasreddin Hoca filmini yapacak olan Yeni Düşler Animasyon şirketinin yöneticisi olarak görev yapması, dernek, şirket ve film projesi arasındaki kurumsal kesişimi ortaya koydu.

Öte yandan, şirket hakkında TRT ve Diyanet TV başta olmak üzere pek çok devlet kurumuyla projeler yürüttüğü iddiaları gündemde. Ayrıca, şirketin İletişim Başkanlığı ile birlikte, bakanlık bünyesindeki Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden de çeşitli destekler aldığı öne sürüldü.

Bu durum, derneğin ve ilişkili şirketinin, kamu kurumları ve önemli projelerle olan yoğun bağlantılarını bir kez daha gözler önüne serildi.