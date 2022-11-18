Bakanlıktan '4 çocuk annesi kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' haberine ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında "4 çocuk annesi kadın 15 yaşındaki çocuğa kaçtı." haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

İstismara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk hakkındaki incelemelerin titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Habere konu olan kadın hakkında 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın hizmet modelleri kapsamında rehberlik verilen aileye psikososyal destek hizmeti sağlandığı bildirilen açıklamada, torunlarının bakımını üstlenmek isteyen babaanne ve dedenin Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle destekleneceği kaydedildi.