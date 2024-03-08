Bakanlıktan 'ara tatil' açıklaması. Bütün öğrenciler bu açıklamayı bekliyordu

Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Akademileri açılış programı düzenlendi. Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde düzenlenen Kastamonu Öğretmen Akademileri programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’de katıldı.

Yelkenci, düzenlenen programda “Türkiye Yüzyılında Öğretmen” konulu konferans verdi. Yelkenci yaptığı konferans sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

“NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETİLDİKÇE EĞİTİM ONU BİR ARAÇ OLARAK KULLANIR”

Eğitimle teknoloji arasında ilişki olduğunu söyleyen Yelkenci,“Eğitim, bir yerde bir ülkede eğitimin niteliği arttıkça o ülkede üretilen teknoloji daha nitelikli olur. Nitelikli teknoloji üretildikçe eğitim onu bir araç olarak kullanır ve eğitimi daha nitelikli yapabilir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ARA TATİLİN DEVAM ETMESİ İÇİN GÖRÜŞ BİLDİRMİŞLER”

Sosyal medya üzerinden çok fazla asılsız iddia olduğunu belirten Yelkenci, sahte haberlerin çok yapıldığını, hikayeden haber siteleri olduğunu söyledi.

Yelkenci, “Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte ara tatilleri kaldıracakmışız. Konuşmadığımız bir şey. Biz eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil. Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenciler, gerek veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını bitiren Bakan Yardımcısı Yelkenci, tarihi okul binasını ve okulda oluşturulan müzeyi gezdi.