Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ergene Havzası'nda yürütülen kirlilikle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl yapılan 1152 denetimde çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ergene Havzası'ndaki kirlilikle mücadele kapsamında bölgedeki sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve belediye atık su arıtma tesislerine yönelik kapsamlı denetimler devam ediyor.

Denetimlerde 21 tesisin ise faaliyeti durduruldu. Türkiye genelinde 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon lira ceza uygulandı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan Ergene Havzası'ndaki denetimlere aralıksız devam eden ekipler, belediyelerin atık su arıtma tesislerini, organize sanayi bölgelerini ve sanayi tesislerini tek tek incelemeler gerçekleştiriyor.

Ayrıca Bakanlık ekiplerince bu yıl ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon 652 bin lira ceza uygulandı, 373 tesisin ise faaliyeti durduruldu.