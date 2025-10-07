Bakanlıktan çocuklara akla ziyan 'böcek yarışması'

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Samsun ve Giresun’da ilkokul öğrencileri için Karadeniz Bölgesi'nde yayılışı hızla artan istilacı ve oldukça zararlı olan kahverengi kokarca böceğini toplatmak için hediye yarışması başlattı.

Bakanlık yutulması halinde ölümcül tehlikeler oluşturabilen cilde ciddi zarar veren böcekleri toplamaları karşılığında ilkokul öğrencilerine bisiklet ve sürpriz hediyeler dağıtılacağını duyurdu. Uzmanlar ise bu kampanyanın çocuklarda “Zarar verme davranışı normaldir” algısı yaratabileceği konusuna uyarılarda bulundu.

Karadeniz'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkileri kurutan, sebze ve meyvelerin gelişimini engelleyen "kahverengi kokarca" adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadelede bu zamana kadar yeterli adımlar atılamadı.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ...

Son yıllarda özellikle fındıkta ciddi kayıplara neden olan kahverengi kokarca böceği aynı zamanda insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor.

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre Karadeniz sahil kesiminden diğer bölgelere doğru hızla yayılan kokarca böceğindeki toksik sıvılar insan derisinde ciddi tahrişe ve gözlerde kalıcı hasarlara neden olduğu daha önceki vakalarda ispatlanmış, kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası da raporlara yansımıştı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı ise hem tarım ürünlerine hem de halk sağlığına ciddi zararlar veren bu böcekle mücadele için ilkokul öğrencilerini seçti.

İnsan vücuduna bıraktığı salgıdan sonra aylarca vücut derisinde lekeler bıraktığı defalarca gözlemlenen kokarca böceğini Tarım ve Orman Bakanlığı ilkokul öğrencilerine bisiklet karşılığında toplatmak için ödül kampanyası başlattı.

Ordu Giresun ve Samsun’daki ilçelerinde “Bil, Tanı, Topla, Kazan” ismiyle düzenlenen ödüllü yarışmada en fazla kokarca toplayıp İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’ne götüren ilkokul öğrencilerine bisiklet ve sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.