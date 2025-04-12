Bakanlıktan 'Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına açıklama

Kaynak: AA
Bakanlıktan 'Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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