Bakanlık’tan İsrail’e çok sert Suriye tepkisi!

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık’tan İsrail’e çok sert Suriye tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlendiği hava saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.

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Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır.

Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır.

İSRAİL GENELKURMAYBAŞKANLIĞINI HEDEF ALDI

İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.

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