Bakanlıktan 'istilacı kokarca' alarmı! 300 bin samuray arısı koruyacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakanlıktan 'istilacı kokarca' alarmı! 300 bin samuray arısı koruyacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, istilacı tür olan kahverengi kokarca ile mücadeleye yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü açıklamış ve bu çerçevede doğaya 300 bin samuray arısının daha salınacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kahverengi kokarca ile mücadele, Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, yerel tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerimizin iş birliği ile kararlılıkla yürütülmektedir. 2023 yılında Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı hazırlanmış ve 2024 yılı itibarıyla bu istilacı türle mücadelede geniş çaplı bir seferberlik başlatılmıştır. Bu kapsamda, özellikle popülasyonun yoğun olduğu 35 ilde, 196 ilçede toplam 1272 teknik personelle çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 bin üretici, sektör temsilcisi ve medya mensubuna bilgilendirme yapılmış; eğitim filmleri, afişler, broşürler hazırlanarak dağıtılmıştır. Ayrıca biyoteknik mücadele kapsamında tuzaklar ruhsatlandırılmış ve il müdürlüklerimiz aracılığıyla üreticilere 3 bin adet tuzak dağıtılmıştır. Özellikle kışlak alanlarda yoğunlaşarak yaklaşık 40 bin ev, depo ve ahır ilaçlanmıştır. Ayrıca biyolojik mücadele kapsamında 200 bin samuray arısı doğaya bırakılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, 2024 sezonunda mücadeleye daha da ağırlık verileceği ve yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı belirtildi. Enstitüler tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısının da popülasyonun yoğun olduğu bölgelere salınacağı ifade edildi.

Üreticiden düşük fiyatla ürün almaya çalışan tüccar ve manavlara yönelik denetimlerin ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak sürdürüldüğü de vurgulandı. Üreticilerin, yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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