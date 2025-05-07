Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Tire ilçesi Karateke mevkiinde açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uyguladı. Bölgede yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.

Kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkisinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu’na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur"