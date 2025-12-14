TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerine "ihale" iddiaları damga vurdu. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, kürsüden yaptığı konuşmada, Bakanlıktan düzenli şekilde ihale alan bir AKP Genel Başkan Yardımcısı bulunduğunu söyledi. Karakaş’ın sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti.

Bütçeye sert eleştiriler yönelten Karakaş, hazırlanan bütçenin kültürel üretimi desteklemekten uzak olduğunu ifade ederek “Kültürün susturulduğu, turizmin rant projelerine teslim edildiği bir anlayış” ifadesini kullandı. Tablonun en somut örneklerinden birinin de ihale ilişkileri olduğunu dile getiren Karakaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslendi ve kamuoyunun yanıt beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan İYİ Parti'li isim, bakanlıktan ihale alan AKP'li bir yöneticinin bulunduğunu söyleyerek, bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğininin altını çizdi. Bakan Ersoy’un iddiaya yanıt vermemesi dikkat çekti.

İDDİANIN ODAĞINDAKİ İSİM SEVİLAY TUNCER ULUDAĞ

Karakaş’ın işaret ettiği ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer Uludağ olduğu öne sürüldü. İddialara göre Uludağ’a ait şirketler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çok sayıda ihale aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre 500 bin TL sermayeli E.S. Yapı adlı şirketin, 2012–2023 yılları arasında kamudan 12 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 46 milyon 206 bin TL olduğu öne sürüldü. Şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, son dönemde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden de ihaleler aldığı belirtildi.

Uludağ’ın kurucuları arasında yer aldığı belirtilen Taksim Yapı Mimarlık şirketi de iddialar arasında. 10 milyon TL sermayeli şirketin, 2011 yılından bu yana kamudan 36 ayrı ihale aldığı, ihalelerin 357 milyon TL’ye ulaştığı ileri sürüldü.

Haberde yer alan bir diğer dikkat çeken bir diğer detay da Sevilay Tuncer Uludağ’ın eşi Erhan Uludağ oldu. Uludağ’ın AKP döneminde Beyoğlu Belediyesi’nde şehir plancısı olarak görev yaptığı, 2014 yılında sosyal medyada paylaştığı “Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ız” ifadesiyle gündeme geldiği belirtildi.