Su kaynaklarının nitrat kirliliğine karşı korunması için yılda 4 kez örnek alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bakanlıkça, eylem planı hazırlanacak ve nitrata hassas bölgeler ile birlikte ilan edilecek. Eylem planları, gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı kapalı dönemleri, hayvansal gübre depolama ünitelerinin inşa nitelikleri, hayvansal gübre depolama ünitelerinin kapasitesini, toprağa uygulanacak gübre miktarını, bitkilere topraktan ve gübrelerden geçen azot miktarını, nitrata hassas bölgelerde toprağa hayvansal gübre ile verilebilecek saf azot miktarını kapsayacak.

Ayrıca, ilk 4 yıllık eylem planları esnasında ve sonrasında uzun yetişme dönemleri, yüksek azot alan ürünler ve yüksek denitrifikasyon (Nitratın mikroorganizmalar tarafından azot okside gazları veya moleküler azota kadar indirgenerek, atmosfere dönmesi) kapasitesine sahip topraklar gibi koşulların yol açtığı istisnai durumlarda, farklı azot miktarlarının belirlenebilecek.

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesinin ardından, Nitrat Eylem Planının ilk 3 yılında, yer üstü ve yer altı sularında yılda 4 kez örnekleme yapılacak.

Öte yandan, "Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar ve Nitrat Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.