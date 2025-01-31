Bakanlıktan şaşırtan hamle... Bunu duyan Bahçeli sinir küpüne dönecek!

Seçim barajını aşarak Meclise giren siyasi partilere 2025’te 5 milyar 68 milyon TL hazine yardımı yapıldı. En yüksek yardımı 2 milyar 16 milyon lirayla AK Parti’nin alacağı hazine yardımında CHP 1 milyar 435 milyon lira, MHP 570 milyon lira, İYİ Parti 548 milyon lira, DEM Parti ise 499 milyon lira olarak belirlendi.

Beş siyasi partiye 2023’te genel seçim nedeniyle o yılki bütçe yardımının üç katı tutarında (4,5 milyar lira), bu yıl da yerel seçimler nedeniyle iki katı tutarında (6.7 milyar TL) kaynak aktarılmıştı. 2025’teki tutarla birlikte üç yıllık dönemde partilerin kasasına giren para 16,3 milyar lirayı bulacak.

BAHÇELİ’NİN ‘HAZİNE YARDIMI KESİLSİN’ DEDİĞİ DEM PARTİ’YE 499 MİLYON LİRALIK DESTEK

Seçim barajını aşarak Meclise giren 5 siyasi partiye yapılacak hazine yardımları belli oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl DEM Parti’ye yapılacak hazine yardımına ilişkin sözleri hafızalara kazınmıştı. Bahçeli’nin sözlerinin yanı sıra DEM Parti’ye yapılacak 499 milyon TL’lik hazine yardımı dikkatleri üzerine çekti.

Devlet Bahçeli’nin "Bölücülere ve dolaylı şekilde teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi, devlete ve millete ihanet eden kenelerin ayıklanması hiçbir şekilde ertelenemez bir mecburiyet ve mükellefiyettir." ifadelerinin yanı sıra hazineden DEM Parti’ye 499 milyon liralık destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

HAZİNE YARDIMI NEDİR?

Türkiye’de 1965 yılından beri hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor. Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerine katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor.

Bunun haricinde barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3’ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek veriliyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.