Bakanlıktan son uyarı! Tarih duyuruldu, yapmayanın cebi yanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyet kullanım süresinin 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025'e uzatıldığını duyurmuştu. Yetkililer, bu sürenin bir daha uzatılmayacağını net bir şekilde vurguladı.

Bakanlık verilerine göre, halen yaklaşık 2 milyon sürücü eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini belirterek sürücüleri vakit kaybetmeden ehliyetlerini yenilemeye çağırdı.

ESKİ EHLİYETLERLE TRAFİĞE ÇIKANLARA AĞIR CEZA

31 Temmuz'a kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos'tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak. Denetimlerde eski ehliyetle yakalananlara 18 bin 679 lira para cezası kesilecek ve sürücü belgelerine el konulacak.

Yetkililer, cezai işlemlere maruz kalmamak ve trafikte sorun yaşamamak için ehliyet yenileme sürecinin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücülerin, en kısa sürede ilgili nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni tip sürücü belgelerini almaları gerekiyor.