Bakanlıktan sudan ucuz bina! CHP'li Gökçek Meclis gündemine taşıdı

Ankara Pursaklar'da bulunan 13 katlı 52 daireden oluşan binanın yıllık kira ücreti tepki ile karşılanmıştı. CHP’li Ali Gökçek, Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması talebi ile Meclis'e soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Kamuoyuna yansıyan iddialar doğru mudur? Bahse konu bina kiralanmadan önce, binanın kira ederi konusunda piyasa araştırması yapılmış mıdır? Bahse konu kiralama ile kamunun açıkça zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için sürece yönelik herhangi bir adli ve/veya idari işlem başlatılması düşünülmekte midir" diye sordu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’na ait olan bu binanın, Özal Bulvarı üzerinde yer aldığını ve toplam 13 kat ile 52 daireden oluştuğunu ifade etti. Gökçek, binanın 1 Ağustos 2024 tarihinde yıllık 1 milyon 60 bin TL’ye kiraya verildiğini, bu rakamın piyasa koşullarının çok altında olduğunu vurguladı.

“Ankara’nın merkezinde bulunan, 13 katlı ve 52 dairelik bir kamu binasının aylık sadece 88 bin TL’ye kiralanması kabul edilemez” diyen Gökçek, “Bakanlık bu kiralama işlemi öncesinde piyasa araştırması yaptı mı? Kamuoyu kiralama süreci hakkında bilgilendirildi mi? Eğer bu süreçte bir kamu zararı oluştuysa bunun hesabı mutlaka verilmelidir” dedi.

KAMUOYUNA YÖNELİK AÇIK BİR BİLGİLENDİRME YAPILMIŞ MIDIR?

Gökçek, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

“Kamuoyuna yansıyan iddialar doğru mudur? Bahse konu bina kiralanmadan önce, binanın kira ederi konusunda piyasa araştırması yapılmış mıdır?

Bahse konu kiralama gerçekleştirilmeden önce, ilgili binanın kiralanacağı yönünde kamuoyuna yönelik açık bir bilgilendirme yapılmış mıdır?

Bahse konu kiralama ile kamunun açıkça zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için sürece yönelik herhangi bir adli ve/veya idari işlem başlatılması düşünülmekte midir?

Bakanlığınıza ait olup kiralamaya konu olan başka taşınmazlar mevcut mudur? Mevcut ise bu taşınmazların kiralanmasında kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için bir komisyon kurulması düşünülmekte midir?

Bakanlığınıza ait olup kiralamaya konu taşınmazlarınız ile kira bedellerinin listesini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?”