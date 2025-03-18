Bakanlıktan tarımla ilgilenen gençler için özel program

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmek için amacıyla yeni bir program başlatılıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programıyla gençlerin tarım alanındaki fikirlerini geliştirmelerine ve projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına destekte bulunulacak.

Programa, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arası genç girişimci adayları başvurabilecek.

Başvurular, 23 Mart'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi "genclikhizmetleri.gov.tr" üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen gençler 30 Nisan'da duyurulacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu program kapsamında katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi kritik konularda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında; çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecek, başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri yapılarak katılımcılara saha deneyimi kazandırılacak.

Bu süreçte gençler, tarım sektöründe yenilikçi projeler geliştirme ve kendi girişimlerini hayata geçirme konusunda değerli bilgi ve beceriler edinerek sektörde fark oluşturmak imkanı bulacak.

GENÇLER İÇİN GÜÇLÜ BİR GİRİŞİMCİLİK AĞI KURULUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yalnızca eğitim desteği sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda genç girişimcilerin sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılar ile güçlü bir iletişim ağı oluşturmasına da imkan tanıyacak.

Geleceğin tarım sektöründe yer almak isteyen gençler, detaylı bilgiyi genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenebilecek.