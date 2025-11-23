YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da sanayi ve teknoloji alanındaki koordinasyon çalışmalarına sağladığı katkılarla öne çıkan Aksaray Ticaret Borsası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Teşekkür belgesi, Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü imzasıyla Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel tarafından Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’e takdim edildi.

Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, belge takdimi sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İl Müdürlüğümüzün çalışmalarına ve SANTEK toplantısına sağladığı değerli katkılar nedeniyle, Bakan Yardımcımız Sayın Muhammet Kasım GÖNÜLLÜ’nün imzasıyla teşekkür belgesi İl Müdürümüz Ferdi GÜREL tarafından Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit ÖZKÖK’e takdim edilmiştir. Bu başarı, ekip çalışmasının ve özverinin bir göstergesidir. Gelecekte de ülkemizin teknolojik ve bilimsel alanlarda ilerlemesine değer katmaya devam edeceğiz.”

Teşekkür belgesinin verilmesine gerekçe olarak Aksaray Ticaret Borsası’nın SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) toplantılarına sunduğu katkılar, paydaş kurumlarla kurduğu güçlü iletişim ve ilin sanayisi ile teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda oynadığı aktif rol gösterildi.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, bu anlamlı belgeyi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aksaray’ın üretim, yatırım ve teknoloji alanlarında yükselen bir şehir olmasına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Özkök, kamu kurumlarıyla yürütülen iş birliğinin sürecek olmasının ilin sanayi politikalarının güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Aksaray’da kamu–özel sektör iş birliğinin örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu takdim töreni, ilin teknoloji ve sanayi alanındaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarıyla birlikte Aksaray’ın, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik kalkınma vizyonuna katkı sunan önemli şehirlerden biri olarak konumunu güçlendirdiği ifade ediliyor.