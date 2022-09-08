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Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 08:17
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Bakanlıktan yeni düzenleme Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor

Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
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Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine  göre, geçtiğimiz günlerde Boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artıran Türkiye, gemilerle ilgili yeni bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.

Yönetmelik taslağına göre;

-Gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak denizlere bırakmak yasaklanacak.
-Atık alım yükümlüleri, kendilerine yanaşan veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerin atıklarının alınmasına yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maksadıyla Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi, Atık Kabul Tesisi Uygunluk Belgesi veya Alternatif Uygulama Belgesi alacak. Atıkların, gemilerden alınırken karıştırılmadan ayrı toplanması ve depolanması esas olacak.
-Atık kabul tesislerinde depolanan atıkların başka bir atık kabul tesisine transfer edilmesi de yasaklanacak.
-Büyükşehir belediyeleri, yetki alanlarındaki tüm gemiler için gerekli tedbirleri alacak.

UYMAYANLARA CEZA YOLDA

Taslakta, yat limanlarıyla ilgili de bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, yat yanaşma kapasitesi 50 yatın üstünde olan yat limanlarında, yatların bağlandıkları noktalarda atık alım hizmeti verilmesini sağlayacak sistemler kurulacak.

Denetimler Çevre Bakanlığı ile bölgelerdeki liman başkanlıkları tarafından yürütülecek. Uymayanlar cezalarla karşı karşıya kalacak.(AA)

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