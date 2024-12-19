Bakanlıktan zehir saçan ürünlere sıkı denetim! 5,2 milyar dolarlık ithal ürün mercek altına alındı

Ticaret Bakanlığı, 2024'te TAREKS ile 5,2 milyar dolarlık ithal ürünün denetlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün güvenliği alanında teknik mevzuatımız ile ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesi, uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin Türkiye pazarına girmesinin önüne geçilmesi, kritik bir yol oynadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Bu amaçla Ticaret Bakanlığınca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde, ithalat aşamasında başvuru, denetim ve izin süreçlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanırken ve ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm bu işlemler çevrimiçi ve 24 saat esasında kesintisiz olarak takip ediliyor. Bu çerçevede, sanayi ürünlerinin ithalatı için TAREKS'e 2024 yılının ilk 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvuru risk analizi süzgecinden geçirilerek, riskli olduğu değerlendirilen yüzde 12,1'lik kısmı fiili denetime tabi tutuldu.

Bu kapsamda, oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar yaklaşık 5,2 milyar dolar değerinde sanayi ürünü denetlendi. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası neticesinde teknik mevzuata aykırı bulunan ürünlerin ülkeye girişine vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve parasının, uygunsuz ve güvensiz ürünlerden korunması adına izin verilmedi.

Ürün güvenliği sistemimizin hiçbir aşamasında boşluk bırakmayarak, güvensiz/uygunsuz ürün sayısını en aza indirmek ve vatandaşlarımız ile ticaret erbabımızın korunmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."