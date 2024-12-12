Bakasetas Trabzonspor’a dönüyor. Gözyaşlarıyla veda etmişti

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Bakasetas Trabzonspor’a dönüyor. Gözyaşlarıyla veda etmişti

Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan ve kulübe gözyaşlarıyla veda eden Bakasetas ile ilgili ortaya çıkan bir gelişme taraftarları heyecanlandırdı. Kariyerine Panathinaikos’ta devam eden tecrübeli oyuncu, yeniden bordo mavili formayı giymek istediğini dile getirdi.

Trabzonspor'dan ayrılıp Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas hakkında yeni bir söylenti gündeme geldi.

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

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31 yaşındaki orta saha Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon 13 maçta 1 gol 1 asist kaydeden Bakasetas, Milli Takım'da bu sezon, 6 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, o dönem futbolseverlerle fotoğraf da çektirmişti.

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Asteras Tripolis altyapısında futbola başlayan Anastasios Bakasetas daha sonra Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionis, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi. Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonu devre arasında 3 milyon euro karşılığında Yunan on numarayı renklerine bağlamıştı

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