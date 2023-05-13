Bakasetas'ın yerine Pelkas! Trabzonspor'un yeni sezon öncesi planı belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Sezon bittikten sonra, tekrardan haziran ayı sonunda Trabzon’da toplanacak olan Bordo Mavililer; buradaki kısa bir çalışma döneminden sonra, temmuz ayı içerisinde Slovenya’ya giderek sezon başı hazırlıkları için kampa girecekler.

Yeni teknik direktörü Hırvat Nenad Bjelica ile yeni sezonun planlamalarına hız veren Karadeniz ekibi, sezon başı kampı yeri bir süreden beri konuşulan Slovenya olarak kesinleşti.

İlk kez Ünal Karaman döneminde hazırlık kampını Slovenya’da Alp Dağları’nın eteklerindeki dağ kasabası olan Kranjska Gora’da yapan Trabzonspor, geçen sezon başında da Abdullah Avcı ile yine aynı ülkenin bu sefer Kranj kentinde, 13 günlük bir kamp gerçekleştirmişti. Kampın diğer bölümü de Avusturya’da olmuştu.

Kranj’daki tesis; aynı zamanda Slovenya milli takımlarının da kamp yeri olduğu belirtilirken, Bordo Mavili takımın bu sezon kampını da, 3. Kez gideceği Slovenya’da gerçekleştirecek.

Kranj kentinde aynı yerde yapılacak olan 2023-2024 sezon başı kamp için, temmuz ayının başlarında söz konusu yere gidecek olan geçen sezonun şampiyonu, kampın ilk bölümünü burada tamamlayacak.

Kampın 2. Bölümünde ise daha çok hazırlık maçlarına ağırlık verilecek.

BAKASETAS VE PELKAS

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, bu sezon 24 kez giydiği Trabzonspor formasını giymeye devam edecek mi? Etmeyecek mi? sezon sonunda belli olacak.

Alman ekibi Wolfsburg'un ardından, İtalyan ekibi Bologna'da talip olduğu

Bakasetas için yapmış olduğu teklif de belli oldu.

İtalyan internet haber sitelerinde ve basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki Yunan yıldız oyuncu için Bologna’nın 7 milyon Euro + bonus teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Alman ekibinin de aynı teklifte bulunduğu ileri sürülürken, Trabzonspor 55 kez Yunanistan

A Milli Takım formasını giyen oyuncusu Bakasetas için, en az 10 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Bakasetas’ın bir başka takıma transfer olması halinde, yerine yine Yunanistan’ın A Milli Takımı’ndan arkadaşı, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan 30 yaşındaki Dimitrios Pelkas’ın adının geçtiği öğrenildi.

Bakasetas, kırmızı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe deplasmanın da forma giyemeyecek.