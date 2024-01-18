Bakasetas'ın Yunanistan'a dönme nedeni ortaya çıktı. Şerafettin Tilki açıkladı

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah beyaz film gibi biraz

Gözyaşı umut ve ihtiras

Bizimkisi alev gibi biraz

Alev gibi

Bu duygu yüklü dizeler ile başlıyor, rahmetli Kayahan’ın hit şarkısı.

Aşk kurşun gibidir, adres tanımaz.

Bu da benim sözüm olsun.

Gün gelir, ata sözü diye literatüre geçer belki.

Bu aşk futbolculara da uğrar mı.

Hem de nasıl.

Bıçak gibi kesip, gider.

Mesela Beşiktaş’ın Alman oyuncusu vardı. Hengen. İşte bu futbolcunun sevgilisi Helga iş icabı İstanbul’a gelemedi. Hengen ne mi yaptı? İdman bitiminde ülkesine gitti.

Kartal-Kadıköy minibüs hattı gibi. Sürekli git gel yaptı.

Son uçakla döndü. İdmana kılı kılına yetiştiği çok oldu. Nerede ise her gün, gidip geldi. Nihayet, uçak rötar yaptı. Durum patlak verdi.

Kapı önüne kondu..

Aşk nelere kadir.

İstiyorum istiyorum

Aşık olmak istiyorum…

Bütün bunların Bakasetas ile ne ilgisi var diyorsunuz.

İşte on puanlık uzmanlık sorusu.

Ee benim Minik Serçem var.

Tercümanı olayım.

Bakalım Yunan yıldız Trabzon’dan hatta Türkiye’den neden ayrılıyor?

Gözleriniz fal taşı gibi açılabilir.

Dikkat!..

Yunan oyuncu uzun yıllardır Lia Avraam ile birliktelik yaşadı ülkesinde hemşire olarak çalışan kız arkadaşı, sık sık Trabzon’a geldi. Gezdiler, tozdular. Sümela Manastırı, Uzun Göl derken tur atıp durdular. Çevre illere bile geçtiler..

Aşk Bakasetas’ın çapkınlığı sonrası bitti. Hemşire sevgilisi terketti.

Bakasetas’ın da tam isteği buydu aslında. Uğruna yıllarını verdiği kız arkadaşından ayrılıp, Spiridoula Andrioti ile aşk çemberine girdi. Bu öyle, böyle değildi.

Kerem ile Aslı falan geri kalır. Dağları, tepeleri delip su getirmedi.

Suyun karşı yakasına demir attı.

Andrioti, ‘Corfu adası kraliçesi’ olarak ün yapmış biri. Kendine ait özel markası olan mücevher işletmesi sahibi. Aynı zamanda çok özel bir manken. Sosyal medya fenomeni. Etkileyici, büyüleyici.

Yunan güzellik tanrıçası diyenler bile yok değil kendisine.

Bakasetas, yeni kız arkadaşına öyle bağlı ki, Hengen’den geri kalır yanı yok. Fazlası çok.

Andrioti, ilişkinin yürümesini istiyor.

Diyor ki, “Benim burada kalmam lazım. Oraya gelip işlerimi yapamam. Ama sen futbolu her yerde oynayabilirsin. Aksi durumda ilişkimiz kopma noktasına gelir…”

Hadi buyrun bakalım.

Trabzon başkanı üç kez kendisi ile konuşur. Son olarak yıllık 2.5 milyon Euro’dan üç yıllık sözleşme önerir.

Bakasetas önce, mırın, kırın eder. Son zirvede ağzındaki baklayı çıkartır.

Başkan Doğan, neye düştüğünü anlamaz. Anlar gibi görünüp özel ve futbol hayatında başarılar diler.

Olayı Abdullah Avcı ile de paylaşır.

İşte aşkın gücü buna denir..

Bakasetas tam da bu esnada, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif almaz mı?

İşe bakın. Adamın maşallahı var.

Allah bozmasın.

İş, aşk hayatı tavan yapar.

Ünlü yıldız, yalandan sakatlanır(!) ülkesine gidip kız arkadaşını ikna etmeye çalışır.

İstanbul ekiplerinden teklifler var. Gelip gitmesi de kolay. Ayrıca yakın.. gibi sözlerle ikna etmeye çalışır.

Ancak nafile.

Nerede ise tehdit içerikli cevap alır. Ya, Yunanistan’a dönersin, ya da böyle yürümez türünden..

Hatta sevgilisi daha da ileri gider. Minik Serçe’nin anlattıklarına bakarsak, komşuda takım bulma konusuna da el atar.

Kadın eli bu, yeter ki, bir yere değmeye görsün..

Arkası çorap söküğü gibi gelir.

Sevgili dostlar, güzel insanlar. Herkes bir şeyler yazıp durdu. İşin gerçek yüzünü öğrenmiş oldunuz. Yunan on numara, aşkını futbolun önüne koydu.

Aşk insanı kör eder derler.

Hep birlikte takip ederiz. Bakasetas, aşkı uğruna döndüğü ülkesinde neler yapacak.

Yunan medyası Terim ile buluşacağını yazdı.

Nerden, nereye.

Yine Terim ile karşılaştık iyi mi!.

Hemen uzaklaşalım. Mönüye fon konmadan.

Başladığımız gibi bitirelim

Bu güller senin için

Bu gönül ikimizin

Hiç üzülme ağlama

Sen gülümse daima

Düğüne beni de çağır Bakasetas. Söz veriyorum: Uzo içip sirtaki yapmayan ne mi olsun?

Kara sevdaya tutulup, aşık olsun.

AŞK…