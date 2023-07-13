Bakasetas'tan sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, geelceği ile ilgili son durumu açıkladı.

Bakasetas'tan sözleşme açıklaması

Gelecek sezona Nenad Bjelica ile hazırlanan Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis'in basın toplantısına katılan vatandaşı Bakasetas, gündeme dair çarpıcı söylemlerde bulundu. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın sözleşme uzatma teklifi yaptığını doğruladı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"
Konuyla ilgili konuşan Yunan futbolcu, "Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de bu konuyla alakalı, sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi iletiyorum, başkanımız fikirlerini iletiyor. Dolayısıyla şu an bu konuyla alakalı olarak sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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