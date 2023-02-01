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Transferin perde arkası aralandı. Bakayoko son anda vazgeçti

Chelsea'lı futbolcu Bakayoko'nun Adana Demirspor'a transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:35
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Bakayoko transferden son anda vazgeçti

Transferin perde arkası aralandı. Bakayoko son anda vazgeçti
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Adana Demirspor'un orta sahaya transferini düşündüğü isimlerin başında Tiemoue Bakayoko geliyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor." sözlerini kullanmıştı.

Bakayoko transferinin perde arkası ortaya çıktı.

KULÜP BİNASINDA VAZGEÇTİ

Adana Demirspor bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak Bakayoko'nun hem kendisiyle hem kulüpleriyle anlaşma sağladı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre resmi evrakları imzalamak için kulüp binasına giden Bakayoko imzadan son anda vazgeçti ve transfer yattı.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Bakayoko'nun Adana Demirspor'a transferi oldukça zorlaştı. Adana Demirspor'un orta saha bölgesi için farklı alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçından sonra iki transfer daha yaparak transferi kapatacağı öğrenildi.

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