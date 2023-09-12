Bakic resmen Trabzonspor'da

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek forması giyen Ognjen Bakic, geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a transfer olurken, genç oyuncunun sözleşme şartları da şekillendi. Trabzonspor bu oyuncuyla iki, üç gün önce kesin olarak anlaşmış, bu sabah dış transferi kapattığını da zaten açıklamıştı.

Transfer çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor'dan, geçtiğimiz hafta sonu sürpriz bir hamle gelmiş, Karadağlı genç oyuncuyla prensip anlaşmasına varılmıştı.

Bordo-Mavililerin kurmayları; Hırvatistan’ın üst düzey ligi olan, Supersport HNL ekiplerinden NK Osijek takımında forma giyen, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, resmen artık bugün kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Bakic ile opsiyon hakkı Bordo Mavili kulüpte olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın özel olarak takip edip alınmasını istediği Karadağlı oyuncu, Bordo Mavililer’e önümüzdeki sezon için alınırken, U21 Karadağ Milli Takım forması giyen genç oyuncunun, bu sezon başka bir takıma kiralık olarak verileceği açıklandı.

Gelecek vaadiyle alınan genç oyuncunun, piyasadaki bonservis değeri 70-75 bin Euro civarında seyrederken; Trabzonspor, Karadağ-Kotor doğumlu merkez orta saha oynayan bu oyuncuyu, bu sezon 65 bin Euro bir maaş bedeliye takıma kattı. Söz konusu bu anlaşma KAP’a bildirilirken; profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Karadeniz kulübüne ait olmak üzere, 2+2 yıllık anlaşma sağlanmış, yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Euro garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için de 70.000.-Euro garanti ücret ödenecek.

Opsiyon hakkının Trabzonspor kulübü tarafından kullanılması halinde Bakic’e;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Euro garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için de 300.000.-Euro garanti ücret ödenecek.

Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacak.