Bakıköy'de sabıkalı üst geçitte yine kaza: İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşte sabıkalı üst geçitte yaşanan kazalardan bazıları:

28 Ağustos 2024: Bir TIR, üst geçide takıldı ve yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Altı kişi yaralandı.

2 Ağustos 2018: Mevlüt Sağlam yönetimindeki bir TIR, üst geçide çarpıp devrildi. TIR’ın dorsesi bir otomobile çarptı ve iki sürücü de yaralandı.

23 Nisan 2019: Aynı noktada bir TIR daha devrildi. Bu TIR, geçtiğimiz Mart ayında dört kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan aynı TIR’dı.

31 Ekim 2022: Florya yönünde seyreden bir TIR’ın dorsesi, üst geçide çarptı. Yan şeritteki aracın sürücüsü yaralandı.

19 Ocak 2023: Abdulkadir Çolak yönetimindeki bir TIR, Marmaray üst geçidine çarpıp devrildi ve sürücü yaralandı.

29 Nisan 2023: Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde ilerleyen bir TIR, üst geçide çarptı. TIR’ın dorsesi, ABD’li basketbolcu Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

23 Mayıs 2023: Bu kez TIR, Marmaray alt geçidine takıldı. Bir ay sonra aynı noktada başka bir TIR, üst geçide çarparak devrildi.

7 Ekim 2023: Cemil K. idaresindeki bir TIR, üst geçide çarptı. TIR sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Bu kazadan günler sonra, 14 Ekim’de 4 adet TOGG taşıyan TIR, Marmaray köprüsüne çarptı. Üst kısımda bulunan araç geçide takıldı ve TIR’daki 3 araç hasar aldı.

13 Mart 2024: Yine üst geçide çarpan bir TIR, solunda seyreden otomobilin üstüne devrildi. Bu korkunç kazada dört kişi hayatını kaybetti. Üstelik aynı TIR’ın 5 yıl önce yine aynı yerde devrildiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2024: Benzer bir kaza daha yaşandı. Konteyner yüklü bir TIR, üst geçide çarparak devrildi ve sürücü hafif yaralandı.

Bu kazaların ortak noktası, sürücülerin uyarı levhalarına dikkat etmemesi. Kavşakta bulunan ve 4 metre üstü araçların alt geçide girmemesi gerektiğini belirten mecburi yön tabelaları, bazı TIR şoförleri tarafından görmezden geliniyor. Bu dikkatsizlik, maalesef trajik sonuçlara yol açıyor.