Bakım için gittiği yerden cenazesi çıktı

Kaynak: İHA
Bakım için gittiği yerden cenazesi çıktı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde beton üreten bir firmada çalışan bir işçi bakım yapmak için çıktığı yerden düşerek hayatını kaybetti.

Arnavutköy'ün Hadımköy Ömerli Mahallesi’nde hazır beton üreten bir fabrikada çalışan 39 yaşındaki Ersin Koran adlı işçi, bakım yapmak için metrelerce yükseklikteki beton santrali silosuna tırmanarak çıktı.

Çalışırken bir anda dengesini kaybeden Koran, silonun içerisine düştü.

Düşme sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Koran'ı çıkarmak için ekipler olay yerine koştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden işçi itfaiye yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı ve cesedi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulans ile hastane morguna kaldırılan Korhan'ın, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği ortaya çıktı.

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