BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/226460
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli
b) Niteliği, türü ve miktarı:Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen miktarlardaki Bilgisayarlar, Ağ cihazları, Baskı cihazları, Güvenlik sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları ve Klimaların bakım ve onarımının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İşyerleri
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Özel-1—Bilgisayarlar, ağ cihazları, baskı cihazları, güvenlik sistemleri, kesintisiz güç kaynakları ve klimaların bakım ve onarımının yapılması20,9535171%34,9225285%13,9690113
Özel-2—Ağ Yazıcılarının Yetkili Servislerce Bakım ve onarımın yapılması6,9220747%11,5367911%4,6147164
Özel-3—Güvenlik sistemlerinin yetkili servislerce bakım ve onarımının yapılması2,9823192%4,9705321%1,9882128
Özel-4—10 KVA ve üstü Kesintisiz Güç Kaynaklarının yetkili servislerce periyodik bakım ve onarımlarının yapılması6,3758891%10,6264818%4,2505927
Özel-5—Klimaların Yetkili Servislerince Bakım ve Onarımının Yapılması0,5953466%0,9922443%0,3968977
Özel-6—Harddisk 10 TB 7/24 kullanıma uygun(Enterprise)0,6280231%1,0467052%0,4186821
Özel-7—Taşınabilir Disk (2 TB SSD)0,486247%0,8104116%0,3241646
Özel-8—Taşınabilir Disk (1 TB SSD)0,5833313%0,9722189%0,3888876
Özel-9—Harddisk dahili 1 TB SSD3,1997621%5,3329368%2,1331747
Özel-10—24” LED Monitör2,6883846%4,480641%1,7922564
Özel-11—27” LED Monitör0,3392109%0,5653515%0,2261406
Özel-12—32” LED Monitör0,230266%0,3837766%0,1535107
Özel-13—Bilgisayar Anakart 1150 Pin0,1057993%0,1763321%0,0705329
Özel-14—Bilgisayar Anakart 1155 Pin0,1121077%0,1868462%0,0747385
Özel-15—Bilgisayar Anakart 1151 Pin0,5277072%0,879512%0,3518048
Özel-16—Bilgisayar Anakart 1200Pin0,1232807%0,2054678%0,0821871
Özel-17—Cpu İşlemci0,7692837%1,2821394%0,5128558
Özel-18—Ram ddr4 8 Gb0,0860146%0,1433576%0,057343
Özel-19—Ram ddr3 8 Gb0,0796889%0,1328149%0,053126
Özel-20—Ethernet Kartı0,2414733%0,4024555%0,1609822
Özel-21—Ekran Kartı 2 GB2,2742977%3,7904962%1,5161985
Özel-22—Ekran kartı 4 GB0,6446966%1,0744944%0,4297978
Özel-23—Bilgisayar Kasası0,0691004%0,1151674%0,0460669
Özel-24—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 600 watt0,0638062%0,1063436%0,0425374
Özel-25—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 450 watt0,1732667%0,2887779%0,1155112
Özel-26—Güç Kaynağı için 14 Pinden 24 Pine Dönüştürücü kablo0,0131669%0,0219448%0,0087779
Özel-27—Kablosuz bağlantı adaptörü0,0567242%0,0945404%0,0378162
Özel-28—Laptop soğutucu fanı0,0310436%0,0517394%0,0206957
Özel-29—Kablolu Klavye0,0564664%0,0941107%0,0376443
Özel-30—Kablolu Fare0,0307686%0,051281%0,0205124
Özel-31—Kablosuz Klavye Fare Seti0,2306785%0,3844642%0,1537857
Özel-32—Kablosuz Fare0,1913153%0,3188589%0,1275436
Özel-33—Switch (HUB) 8 Port0,023446%0,0390767%0,0156307
Özel-34—Switch (HUB) 16 Port0,0622076%0,1036793%0,0414717
Özel-35—Switch (HUB) 24 Port0,0857567%0,1429279%0,0571711
Özel-36—Poe Switch (HUB) 8 Port0,03926%0,0654334%0,0261734
Özel-37—Poe Switch (HUB) 16 Port0,060334%0,1005566%0,0402226
Özel-38—Poe Switch (HUB) 24 Port0,1057133%0,1761889%0,0704756
Özel-39—Taşınabilir Flash Bellek (8 GB)0,072968%0,1216133%0,0486453
Özel-40—Taşınabilir Flash Bellek (16 GB)0,0763199%0,1271998%0,0508799
Özel-41—Taşınabilir Flash Bellek (32 GB)0,1017598%0,1695997%0,0678399
Özel-42—Taşınabilir Flash Bellek (64 GB)0,1414668%0,235778%0,0943112
Özel-43—Taşınabilir Flash Bellek (128 GB)0,0881804%0,1469673%0,0587869
Özel-44—12 V 100 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü0,1701211%0,2835352%0,1134141
Özel-45—12 V 12 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü0,5811655%0,9686092%0,3874437
Özel-46—12 V 9 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü0,4808667%0,8014446%0,3205778
Özel-47—12 V 7 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü0,4120242%0,6867069%0,2746828
Özel-48—Kesintisiz Güç Kaynağı Anakartı0,5549005%0,9248341%0,3699336
Özel-49—Kesintisiz Güç Kaynağı Sürücü Kartı0,3654587%0,6090979%0,2436392
Özel-50—Kesintisiz Güç Kaynağı Kondansatörü0,8333305%1,3888841%0,5555536
Özel-51—Kesintisiz Güç Kaynağı Tristörü0,4537938%0,756323%0,3025292
Özel-52—Kesintisiz Güç Kaynağı Şalteri0,1936187%0,3226978%0,1290791
Özel-53—Fotokopi Makinesi Drum0,6558008%1,0930014%0,4372006
Özel-54—Fotokopi Makinesi Fuser Modülü1,5557565%2,5929275%1,037171
Özel-55—Fotokopi Makinesi Developer0,5515658%0,9192763%0,3677105
Özel-56—Fotokopi Makinesi Pressure Roller1,1721288%1,953548%0,7814192
Özel-57—Renkli A3 Ağ Yazıcısı (Tarayıcı-Yazıcı-Fotokopi)2,8879679%4,8132799%1,925312
Özel-58—Yazıcı Anakartı0,2436392%0,4060653%0,1624261
Özel-59—Yazıcı Güç Kartı0,2047229%0,3412048%0,1364819
Özel-60—Cat7 Kablo0,1065728%0,1776213%0,0710485
Özel-61—Cat6 PVC+PE Kablo0,4331668%0,7219447%0,2887779
Özel-62—Utp Cat6 Kablo0,4675451%0,7792419%0,3116968
Özel-63—Hazır CAT6 Kablo 3 metre0,1246214%0,2077023%0,0830809
Özel-64—Hazır CAT6 Kablo 5 metre0,2501023%0,4168371%0,1667349
Özel-65—Hazır CAT6 Kablo 10 metre0,1767046%0,2945076%0,117803
Özel-66—Hazır CAT6 Kablo 1 metre0,0309405%0,0515675%0,020627
Özel-67—Fiber Kablo SM montajı, sonlandırması, ek malzemeleri dahil (4 core)5,3973962%8,9956603%3,5982641
Özel-68—Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu0,1727511%0,2879184%0,1151674
Özel-69—Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu0,2813522%0,4689203%0,1875681
Özel-70—20U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet0,3144757%0,5241261%0,2096505
Özel-71—7U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet Duvara Monte Edilebilir0,1587247%0,2645412%0,1058165
Özel-72—Bilgisayar sohbet kamerası 1080p0,0880773%0,1467954%0,0587182
Özel-73—Bilgisayar hoparlörü0,1687975%0,2813292%0,1125317
Özel-74—HDMI kablo 5 m0,0763199%0,1271998%0,0508799
Özel-75—HDMI kablo fiber 10 m0,134127%0,223545%0,089418
Özel-76—HDMI kablo fiber 20 m0,1752263%0,2920438%0,1168175
Özel-77—HDMI Çoklayıcı 1x4 (1 giriş 4 çıkış) ultra HD 2160p.3d.4kx2k0,1630564%0,2717606%0,1087042
Özel-78—HDMI dönüştürücü 60m CAT6 - HDMI(ikili)0,1821707%0,3036179%0,1214471
Özel-79—DVI'dan HDMI'ya çift yönlü dönüştürücü0,3077032%0,5128386%0,2051354
Özel-80—Displayport'tan HDMI'ya dönüştürücü0,089418%0,14903%0,059612
Özel-81—HDMI Matrix Switch 4 Giriş 4 Çıkış0,1592576%0,2654293%0,1061717
Özel-82—Mini Displayport / HDMI kablo 4K 60HZ 2m0,2099656%0,3499426%0,1399771
Özel-83—Klima Gazı doldurma0,7910451%1,3184086%0,5273634
Özel-84—İç ve Dış ünite arası bağlantı yapılması0,2177867%0,3629778%0,1451911
Özel-85—256 GB class10 Micro SD Hafıza Kartı0,2833633%0,4722722%0,1889089

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989841