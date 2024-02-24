BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Yayın Tarihi: 24 Şubat 2024 / 00:01



BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/226460

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli b) Niteliği, türü ve miktarı : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen miktarlardaki Bilgisayarlar, Ağ cihazları, Baskı cihazları, Güvenlik sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları ve Klimaların bakım ve onarımının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İşyerleri ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Özel-1—Bilgisayarlar, ağ cihazları, baskı cihazları, güvenlik sistemleri, kesintisiz güç kaynakları ve klimaların bakım ve onarımının yapılması 20,9535171% 34,9225285% 13,9690113 Özel-2—Ağ Yazıcılarının Yetkili Servislerce Bakım ve onarımın yapılması 6,9220747% 11,5367911% 4,6147164 Özel-3—Güvenlik sistemlerinin yetkili servislerce bakım ve onarımının yapılması 2,9823192% 4,9705321% 1,9882128 Özel-4—10 KVA ve üstü Kesintisiz Güç Kaynaklarının yetkili servislerce periyodik bakım ve onarımlarının yapılması 6,3758891% 10,6264818% 4,2505927 Özel-5—Klimaların Yetkili Servislerince Bakım ve Onarımının Yapılması 0,5953466% 0,9922443% 0,3968977 Özel-6—Harddisk 10 TB 7/24 kullanıma uygun(Enterprise) 0,6280231% 1,0467052% 0,4186821 Özel-7—Taşınabilir Disk (2 TB SSD) 0,486247% 0,8104116% 0,3241646 Özel-8—Taşınabilir Disk (1 TB SSD) 0,5833313% 0,9722189% 0,3888876 Özel-9—Harddisk dahili 1 TB SSD 3,1997621% 5,3329368% 2,1331747 Özel-10—24” LED Monitör 2,6883846% 4,480641% 1,7922564 Özel-11—27” LED Monitör 0,3392109% 0,5653515% 0,2261406 Özel-12—32” LED Monitör 0,230266% 0,3837766% 0,1535107 Özel-13—Bilgisayar Anakart 1150 Pin 0,1057993% 0,1763321% 0,0705329 Özel-14—Bilgisayar Anakart 1155 Pin 0,1121077% 0,1868462% 0,0747385 Özel-15—Bilgisayar Anakart 1151 Pin 0,5277072% 0,879512% 0,3518048 Özel-16—Bilgisayar Anakart 1200Pin 0,1232807% 0,2054678% 0,0821871 Özel-17—Cpu İşlemci 0,7692837% 1,2821394% 0,5128558 Özel-18—Ram ddr4 8 Gb 0,0860146% 0,1433576% 0,057343 Özel-19—Ram ddr3 8 Gb 0,0796889% 0,1328149% 0,053126 Özel-20—Ethernet Kartı 0,2414733% 0,4024555% 0,1609822 Özel-21—Ekran Kartı 2 GB 2,2742977% 3,7904962% 1,5161985 Özel-22—Ekran kartı 4 GB 0,6446966% 1,0744944% 0,4297978 Özel-23—Bilgisayar Kasası 0,0691004% 0,1151674% 0,0460669 Özel-24—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 600 watt 0,0638062% 0,1063436% 0,0425374 Özel-25—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 450 watt 0,1732667% 0,2887779% 0,1155112 Özel-26—Güç Kaynağı için 14 Pinden 24 Pine Dönüştürücü kablo 0,0131669% 0,0219448% 0,0087779 Özel-27—Kablosuz bağlantı adaptörü 0,0567242% 0,0945404% 0,0378162 Özel-28—Laptop soğutucu fanı 0,0310436% 0,0517394% 0,0206957 Özel-29—Kablolu Klavye 0,0564664% 0,0941107% 0,0376443 Özel-30—Kablolu Fare 0,0307686% 0,051281% 0,0205124 Özel-31—Kablosuz Klavye Fare Seti 0,2306785% 0,3844642% 0,1537857 Özel-32—Kablosuz Fare 0,1913153% 0,3188589% 0,1275436 Özel-33—Switch (HUB) 8 Port 0,023446% 0,0390767% 0,0156307 Özel-34—Switch (HUB) 16 Port 0,0622076% 0,1036793% 0,0414717 Özel-35—Switch (HUB) 24 Port 0,0857567% 0,1429279% 0,0571711 Özel-36—Poe Switch (HUB) 8 Port 0,03926% 0,0654334% 0,0261734 Özel-37—Poe Switch (HUB) 16 Port 0,060334% 0,1005566% 0,0402226 Özel-38—Poe Switch (HUB) 24 Port 0,1057133% 0,1761889% 0,0704756 Özel-39—Taşınabilir Flash Bellek (8 GB) 0,072968% 0,1216133% 0,0486453 Özel-40—Taşınabilir Flash Bellek (16 GB) 0,0763199% 0,1271998% 0,0508799 Özel-41—Taşınabilir Flash Bellek (32 GB) 0,1017598% 0,1695997% 0,0678399 Özel-42—Taşınabilir Flash Bellek (64 GB) 0,1414668% 0,235778% 0,0943112 Özel-43—Taşınabilir Flash Bellek (128 GB) 0,0881804% 0,1469673% 0,0587869 Özel-44—12 V 100 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,1701211% 0,2835352% 0,1134141 Özel-45—12 V 12 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,5811655% 0,9686092% 0,3874437 Özel-46—12 V 9 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,4808667% 0,8014446% 0,3205778 Özel-47—12 V 7 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü 0,4120242% 0,6867069% 0,2746828 Özel-48—Kesintisiz Güç Kaynağı Anakartı 0,5549005% 0,9248341% 0,3699336 Özel-49—Kesintisiz Güç Kaynağı Sürücü Kartı 0,3654587% 0,6090979% 0,2436392 Özel-50—Kesintisiz Güç Kaynağı Kondansatörü 0,8333305% 1,3888841% 0,5555536 Özel-51—Kesintisiz Güç Kaynağı Tristörü 0,4537938% 0,756323% 0,3025292 Özel-52—Kesintisiz Güç Kaynağı Şalteri 0,1936187% 0,3226978% 0,1290791 Özel-53—Fotokopi Makinesi Drum 0,6558008% 1,0930014% 0,4372006 Özel-54—Fotokopi Makinesi Fuser Modülü 1,5557565% 2,5929275% 1,037171 Özel-55—Fotokopi Makinesi Developer 0,5515658% 0,9192763% 0,3677105 Özel-56—Fotokopi Makinesi Pressure Roller 1,1721288% 1,953548% 0,7814192 Özel-57—Renkli A3 Ağ Yazıcısı (Tarayıcı-Yazıcı-Fotokopi) 2,8879679% 4,8132799% 1,925312 Özel-58—Yazıcı Anakartı 0,2436392% 0,4060653% 0,1624261 Özel-59—Yazıcı Güç Kartı 0,2047229% 0,3412048% 0,1364819 Özel-60—Cat7 Kablo 0,1065728% 0,1776213% 0,0710485 Özel-61—Cat6 PVC+PE Kablo 0,4331668% 0,7219447% 0,2887779 Özel-62—Utp Cat6 Kablo 0,4675451% 0,7792419% 0,3116968 Özel-63—Hazır CAT6 Kablo 3 metre 0,1246214% 0,2077023% 0,0830809 Özel-64—Hazır CAT6 Kablo 5 metre 0,2501023% 0,4168371% 0,1667349 Özel-65—Hazır CAT6 Kablo 10 metre 0,1767046% 0,2945076% 0,117803 Özel-66—Hazır CAT6 Kablo 1 metre 0,0309405% 0,0515675% 0,020627 Özel-67—Fiber Kablo SM montajı, sonlandırması, ek malzemeleri dahil (4 core) 5,3973962% 8,9956603% 3,5982641 Özel-68—Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu 0,1727511% 0,2879184% 0,1151674 Özel-69—Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu 0,2813522% 0,4689203% 0,1875681 Özel-70—20U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet 0,3144757% 0,5241261% 0,2096505 Özel-71—7U 600 mm x 600 mm 19” Kabinet Duvara Monte Edilebilir 0,1587247% 0,2645412% 0,1058165 Özel-72—Bilgisayar sohbet kamerası 1080p 0,0880773% 0,1467954% 0,0587182 Özel-73—Bilgisayar hoparlörü 0,1687975% 0,2813292% 0,1125317 Özel-74—HDMI kablo 5 m 0,0763199% 0,1271998% 0,0508799 Özel-75—HDMI kablo fiber 10 m 0,134127% 0,223545% 0,089418 Özel-76—HDMI kablo fiber 20 m 0,1752263% 0,2920438% 0,1168175 Özel-77—HDMI Çoklayıcı 1x4 (1 giriş 4 çıkış) ultra HD 2160p.3d.4kx2k 0,1630564% 0,2717606% 0,1087042 Özel-78—HDMI dönüştürücü 60m CAT6 - HDMI(ikili) 0,1821707% 0,3036179% 0,1214471 Özel-79—DVI'dan HDMI'ya çift yönlü dönüştürücü 0,3077032% 0,5128386% 0,2051354 Özel-80—Displayport'tan HDMI'ya dönüştürücü 0,089418% 0,14903% 0,059612 Özel-81—HDMI Matrix Switch 4 Giriş 4 Çıkış 0,1592576% 0,2654293% 0,1061717 Özel-82—Mini Displayport / HDMI kablo 4K 60HZ 2m 0,2099656% 0,3499426% 0,1399771 Özel-83—Klima Gazı doldurma 0,7910451% 1,3184086% 0,5273634 Özel-84—İç ve Dış ünite arası bağlantı yapılması 0,2177867% 0,3629778% 0,1451911 Özel-85—256 GB class10 Micro SD Hafıza Kartı 0,2833633% 0,4722722% 0,1889089

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



