Bakımevinde Erdoğan'ı şaşırtan tepki: "O-o! Ama yaşlanmış!"

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

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Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi ziyaretinde renkli diyaloglar da yaşandı. Bakımevindeki bir kişi ile Erdoğan arasında gülümseten anlar kaydedildi.

- Seninle de tanışalım abi.
+ Ben işte Cumhurbaşkanı Erdoğan.
- Ooo, ama yaşlanmış.
+ Aynen öyle, kim yaşlanmıyor ki, hepimiz yaşlanıyoruz.
- Biz de öyle.

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