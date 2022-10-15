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Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı

Doç. Dr. Aylin Kılıç, takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı sonucu gözde oluşturduğu zarara değinerek, “Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve enfeksiyona sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:39
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Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı

Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, uzun süre takılan takma kirpiklerin gözde oluşturduğu zararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Aylin Kılıç, takma kirpiklerin temizlikleri yapılmadığı taktirde gözün mikrop kapacağını belirterek, “Takma kirpikler günümüzde çoğu kişide gördüğümüz kozmetik üründür. İpek kirpik türü kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor fakat bakımı yapılmazsa kirpik diplerinde ve göz kapaklarında bir takım şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastalar bize geldiklerinde kirpiklerini ve kirpik diplerini daha detaylı görebilmek için biyomikroskopla inceliyoruz. Kirpiklerin diplerinde inflamasyon ve bazı birikintiler görüyoruz. Uzun süre temizlenmeyen gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bazen enfeksiyona sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ TEKNİK SONUCU KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR”

Takma kirpik yapılacaksa en steril yerde yapılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Aylin Kılıç, şöyle devam etti:

“Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor. Uygulanan teknikte çok önemli çünkü yanlış uygulama sonucu kirpik dipleri tıkanabilir. Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye. Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar. Özellikle ofis çalışanları kirpik taktırdıktan sonra göz kuruluğuyla daha çok karşılaşabiliyorlar. Kirpiklere takılan partiküller gözlere zarar verebilir. Çünkü kendi kirpiklerimizi bastırıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz ama bunu takma kirpikler varken yapamıyoruz.”

“LAZER AMELİYATI ÖNCESİ KİRPİKLERİN TEMİZ OLMASI ŞART”

Doç. Dr. Aylin Kılıç, hastaların lazer ameliyatlarına girmeden önce kirpiklerinin tamamen temiz olması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Lazer ameliyatı esnasında hastada takma kirpik varsa operasyon için büyük risk taşıyor. Sterilizasyonu bozuyor, ameliyata engel oluyor ve ameliyat sonrası iyileşmeyi çok geciktiriyor. Tabi ki geçici takılabilir ama özellikle uzun takılanların daha zararlı olduklarını düşünüyorum. Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da kırmızı şiş kirpik dipleri oluyor ve gözleri sulanıyor. Mutlaka sağlıklı olan takma kirpikler vardır hepsi için konuşmuyorum. Takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı aksatılmamalı. Mesela bunların içinde en çok tavsiye edilen ve kullanılan ipek olan kirpiklerdir. Ama işlem sırasında da kirpiklerin kopmaması, göze enfeksiyon geçmemesi önemli. Aslında kirpikler gözümüz için çok değerli, gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır. Ama biz gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek bizim gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz. O yüzden göz sağlığımız için zararlı olabilir.”
 

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