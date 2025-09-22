Bakın o isim hangi partili çıktı! Aracını insanların üzerine sürmüştü...



Sinop'ta geçtiğimiz gün bir akaryakıt istasyonunda aracını insanların üzerine sürdüğü ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kimliği netleşti.



Sinop'un yerel haber sitesi AjansSinop'ta yer alan habere göre sürücünün, AKP yönetiminde görev alan ve partiden milletvekili adayı gösterilen Seyit Ali Çetin olduğu öğrenildi. Çetin'in kimliğinin, söz konusu paylaşımı yaptığı belirtilen gazeteci Deniz Özen'e "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine ortaya çıktığı da öğrenildi.

Çetin, Sinop'ta AKP’nin 28'inci Dönem Milletvekili Adayları listesinde ikinci sıradan aday olmuştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor