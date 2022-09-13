Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
MasterChef yarışmasında aşçılığı ile değil, gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir, son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti. Şimdilerde lokmacılık yapan Özdemir, yeni işiyle şaşırttı.
Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:16 Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:39