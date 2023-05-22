Baking makyaj nedir

Makyaj tekniklerinde son trend. Birkaç adımda siz de baking makyajını deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan ise bir fondöten, bir kapatıcı ve bir transparan toz pudra...

Öncelikle yüzünüzü temizleyin ve nemlendirin. Ardından fondöten ve kapatıcınızı yüzünüze doğru tekniklerle uygulayın.

Kapatıcı uyguladığınız yerlere bir sünger yardımıyla toz pudra uygulayın. 10 dakika kadar bekleyin. Bu sürede cildinizin ısısı, toz pudranın teninize iyice karışmasını sağlıyor ve kusursuz bir görüntü oluşturuyor.

Kapatıcıyı uygularken yüzünüzde makyajın kalıcı olmasını istediğiniz yerlere dikkat edin. Bu alanlara biraz daha yoğun kapatıcı uygulayın.