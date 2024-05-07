Bakır 10 bin dolara dayandı

Bakır 10 bin dolara dayandı
Kaynak: Haber Merkezi
Bakır fiyatları, Goldman Sachs’ın artan arz stresi konusunda uyarmasının ardından ton başına 10 bin doları gördü.
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Bakır 10 bin dolara dayandı 1

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi düşürmesine yönelik ihtimallerini artırması ve Goldman Sachs Groups Inc.'nin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasıyla beraber bakırın tonu 10 bin doları aştı.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 2

Bakır fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 10 bini test etmesi sonrasında 9 bin 736 dolara kadar düştü.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 3

Değerli metaller, ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in 2024’te faiz oranlarını indireceği yönündeki spekülasyonları tekrardan tetiklemesi sonrasında risk varlıklarında daha geniş bir yükseliş gösterdi.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 4

Dünya madenlerinin artan talebi karşılamakta güçlük çekmesi ve Fed'in gevşeme ihtimali bakır için olumsuz havayı artırıyor.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 5

ABD'de swap piyasaları, Fed'in 2024 sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini Nisan sonundaki yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e çıkarttı.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 6

Goldman ise 2024 sonu fiyat hedefini ton başına 10 bin dolardan 12 bin dolara çıkarttı.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 7

Aralarında Nicholas Snowdon'un da yer aldığı banka analistleri yayımlanan bir notta, "2024'ten itibaren açık uçlu ve artan metal açıklarına doğru bir geçiş olacağını tahmin etmeye devam ediyoruz." Değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Bakır 10 bin dolara dayandı 8

Jeopolitik gelişmelerinde etkili olduğu ortamda değerli metallerde ani fiyat hareketlenmeleri görülebiliyor. Birçok değerli metal, jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi seviyeleri test etti.

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