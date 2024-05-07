Bakır 10 bin dolara dayandı

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi düşürmesine yönelik ihtimallerini artırması ve Goldman Sachs Groups Inc.'nin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasıyla beraber bakırın tonu 10 bin doları aştı.
Bakır fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 10 bini test etmesi sonrasında 9 bin 736 dolara kadar düştü.
Değerli metaller, ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in 2024’te faiz oranlarını indireceği yönündeki spekülasyonları tekrardan tetiklemesi sonrasında risk varlıklarında daha geniş bir yükseliş gösterdi.
Dünya madenlerinin artan talebi karşılamakta güçlük çekmesi ve Fed'in gevşeme ihtimali bakır için olumsuz havayı artırıyor.
ABD'de swap piyasaları, Fed'in 2024 sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini Nisan sonundaki yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e çıkarttı.
Goldman ise 2024 sonu fiyat hedefini ton başına 10 bin dolardan 12 bin dolara çıkarttı.
Aralarında Nicholas Snowdon'un da yer aldığı banka analistleri yayımlanan bir notta, "2024'ten itibaren açık uçlu ve artan metal açıklarına doğru bir geçiş olacağını tahmin etmeye devam ediyoruz." Değerlendirmesinde bulunmuştu.
Jeopolitik gelişmelerinde etkili olduğu ortamda değerli metallerde ani fiyat hareketlenmeleri görülebiliyor. Birçok değerli metal, jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi seviyeleri test etti.