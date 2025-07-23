Bakır fiyatı zirveye göz kırptı

Küresel emtia piyasalarında bu hafta gözler yeniden bakıra çevrildi. Bakır vadeli kontratları çarşamba günü pound başına 5,73 dolara kadar yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. Bu tırmanışın arkasındaki temel nedenlerden biri, ABD ile Japonya arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması oldu. Anlaşma, yatırımcılar arasında iyimser bir hava estirirken, özellikle bakır gibi endüstriyel metallerde alım yönlü hareketleri hızlandırdı.

Ancak asıl sert etki, ABD hükümetinin 1 Ağustos’tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 oranında vergi uygulayacağını açıklamasıyla geldi. Donald Trump yönetimi tarafından alınan bu karar, yalnızca bakır levhaları değil aynı zamanda ticareti yapılan rafine bakır ürünlerini de kapsıyor. Hedef ise iç üretimi güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak.

LONDRA İLE ABD ARASINDA TARİHİ FİYAT FARKI

Amerika’nın bu agresif politikası, iki büyük piyasa arasındaki fiyat farkını da tarihi seviyelere taşıdı. ABD bakır fiyatları ile Londra Metal Borsası (LME) endeksleri arasındaki makas yüzde 25’e kadar genişledi. Bu oran, daha önce hiçbir dönemde görülmemişti. Uzmanlara göre, bu fark hem ABD'de arz sıkışıklığı beklentisini hem de küresel fiyatların gerilemesini yansıtıyor.

Özellikle şubat ayından itibaren bazı tüccarların bu olası tarife artışını öngörerek ABD içinde yoğun bakır stoğu yaptığı bildiriliyor. Bu durum, iç piyasada kısa vadede bir rahatlama sağlasa da uzun vadede daralma endişesini artırıyor. Fiyat farkının bu denli açılması, uluslararası ticaret dinamiklerinde de kırılmalara yol açabilecek türden.

YATIRIMCILAR POZİSYON ALIYOR

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, uygulamaya geçecek olan vergi kararı rafine metal ithalatına doğrudan darbe vuracak. Bu karar sonrası Amerikan sanayisinde yerli üreticilerin eli güçlenirken, ithalata dayalı sektörlerin maliyetlerinin artması bekleniyor. Bu belirsizlik ortamında yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirdiği bildiriliyor.

Öte yandan, Japonya ile imzalanan anlaşmanın detayları da piyasada merak konusu. Özellikle teknoloji ve otomotiv gibi bakır tüketimi yüksek sektörlerde gümrük avantajlarının yeniden şekilleneceği düşünülüyor. Bu durum, uzun vadeli fiyat projeksiyonlarını da etkileyebilir.

Yılın geri kalanında hem ekonomik hem de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle bakır fiyatlarının oynak seyretmesi bekleniyor. ABD’nin uygulayacağı yeni tarifeler, sadece iç piyasayı değil, küresel tedarik zincirini de sarsabilecek potansiyele sahip.