Bakır fiyatları 4,55 dolar seviyesine ulaştı

Bakır vadeli işlemleri, geçen haftaki zayıf performansın ardından Pazartesi günü pound başına yaklaşık 4,55 dolar seviyesinde istikrar kazandı. Fiyatlar, arzın daralmasına yönelik devam eden endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın artan gümrük tarifesi tehditlerinin potansiyel etkileriyle destekleniyor. Her ne kadar Trump'ın açıklamalarında bakırdan bahsedilmese de, yatırımcılar bu gelişmeleri yakından izliyor.

Cuma günü, Washington ve Pekin'den yetkililer arasında yapılan telefon görüşmesi, iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasının yakın olabileceği yönünde iyimserlik yarattı. Bu arada, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin, artan jeopolitik gerilimler arasında ekonomik zorlukları ele almak amacıyla yabancı yatırımı artırmak için 2025 yılına kadar bir eylem planı açıkladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2024 yılında ABD, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak Çin'i geride bıraktı. Bu durum, küresel ticaret dinamiklerindeki değişimlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Almanya ile ABD arasındaki ticaret, 2023 yılına kıyasla %0,1 artarak 252,8 milyar euroya ulaşırken, Çin ile olan ticaret %3,1 düşüşle 246,3 milyar euroya geriledi.

Bakır fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve arz-talep dengesine bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrini ve Çin'in ekonomik politikalarını yakından takip ediyor. Bu faktörler, bakır piyasasının gelecekteki yönü üzerinde belirleyici olacak.