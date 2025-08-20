Bakır fiyatları yataya bağladı

Uluslararası piyasalarda bakır vadeli kontratları çarşamba günü 4,42 dolar/libre seviyesinde yatay seyretti. Bir önceki işlem gününde yüzde 1 değer kaybeden bakır, ABD borsalarında teknoloji hisselerine yönelik yoğun satışların da etkisiyle baskı altında kaldı. Küresel piyasalarda riskli varlıklardan çıkış eğilimi, bakır gibi sanayi metallerinde de fiyatların yönünü belirledi.

FED BEKLENTİLERİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Yatırımcıların odağı şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Wyoming eyaletinde düzenlenen geleneksel Jackson Hole sempozyumuna çevrilmiş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada faiz indirimine dair ipuçları vermesi bekleniyor. Piyasalar özellikle eylül ayında olası bir faiz indirimi ihtimalini tartışıyor. Ancak Powell’ın bu beklentilere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların riskten kaçış eğilimini daha da artırıyor.

ARZ CEPHESİ RAHATLADI

Diğer yandan bakır piyasasında arz tarafında bir rahatlama göze çarpıyor. Özellikle Çin’den gelen ithalatın artması, küresel stokları yükseltti. Stokların artması, son dönemde fiyatlarda etkili olan arz sıkışıklığı endişelerini büyük ölçüde azalttı. Analistler, mevcut durumda bakır stoklarının yeterli seviyede olduğunu ve arz koşullarının görece gevşek seyrettiğini belirtiyor.

TALEP TOPARLANMASI ZAYIF

Talep tarafında ise toparlanmanın sınırlı kalması, fiyatların yön bulmasını zorlaştırıyor. Küresel ekonomide yavaş toparlanma işaretleri görülse de bakır talebinde güçlü bir ivme oluşmuş değil. Özellikle inşaat ve sanayi üretimindeki durgunluk, fiyatların kalıcı şekilde yükselmesinin önünde engel oluşturuyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Türkiye, sanayide bakırı yoğun olarak kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Elektrik kablolarından beyaz eşyaya, otomotivden inşaat sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan bakır, küresel fiyat hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Dolayısıyla Fed’in vereceği mesajlar yalnızca ABD piyasaları için değil, Türkiye’deki üretim maliyetleri açısından da yakından takip ediliyor.

YÖNSÜZLÜK HAKİM

Genel tabloya bakıldığında, bol stoklar, gevşek arz koşulları ve zayıf talep birleştiğinde bakır fiyatlarının yönsüz kaldığı görülüyor. Uzmanlar, Jackson Hole toplantısından çıkacak mesajların kısa vadede piyasaların seyrini belirleyeceğini vurguluyor. Ancak yapısal talep toparlanması olmadan fiyatların kalıcı yükselişine ihtimal verilmiyor.