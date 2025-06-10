Bakır fiyatları zayıf taleple geriledi

Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır vadeli kontratları salı günü yüzde 1 değer kaybederek pound başına 4,85 doların altına düştü. Bu düşüş, bir önceki seansta yaşanan kazanımları sildi. Çin’den gelen zayıf sanayi talebi ithalat hacimlerini azaltırken, ülkede devam eden ABD ticaret savaşı nedeniyle ihracat büyümesi de beklentileri karşılamadı.

Çin’de açıklanan son ekonomik veriler, ülkedeki deflasyonist baskının sürdüğüne işaret etti. Bu durum, metal piyasalarında karamsarlığı artırdı. ABD ve Çinli yetkililer, nadir toprak elementleri sevkiyatı ve ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi konuları görüşmek üzere pazartesi günü Londra’da müzakerelere başladı. Görüşmelerin salı günü de sürmesi bekleniyor.

Londra Metal Borsası’ndaki bakır stokları düşüş eğilimini sürdürse de bazı analistler, yüksek fiyatların küresel talebi baskılayabileceğini belirtiyor. Bu da piyasada kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini artırıyor.