Bakır fiyatlarında endişeli bekleyiş sürüyor

ABD'de bakır vadeli işlemleri salı günü pound başına 4,55 dolar seviyesinde sabit kaldı. Yaklaşık bir haftadır dar bir işlem aralığında hareket eden bakır fiyatları, ABD'nin ithalatına yönelik olası gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bakır ithalatına yeni tarifeler getirilmesini değerlendiren bir soruşturma başlatmıştı. Bu adım, elektrifikasyon, askeri sanayi ve diğer kritik sektörler için temel bir metal olan bakırın yerli üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bakır fiyatları 4,55 dolar seviyesine ulaştı

Ancak, yeni tarifelerin ABD içindeki bakır arzını sıkılaştırma riski bulunuyor. Ülkede sadece iki büyük eritme tesisi faaliyet gösterirken, ABD mevcut ihtiyacının neredeyse yarısını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu durum, ithalatın kısıtlanması halinde iç piyasada tedarik sıkıntısı yaşanabileceği anlamına geliyor.

ABD ve Çin etkisi bakır fiyatlarını dibe çekmeye devam ediyor

Öte yandan, Çin’de rafine bakır üretiminde ciddi bir kapasite fazlası gözlemleniyor. Ülkedeki eritme tesisleri için uygulanan işleme ücretleri negatif seviyelerde seyrederek bu aşırı üretimi gözler önüne seriyor. Aynı zamanda Çin’deki bakır stokları hızla artıyor. Yılın başında görülen seviyenin üç katına ulaşan stoklar 270 bin ton sınırına dayandı. Küresel bakır piyasasında bu arz fazlasının fiyatlara olan etkisi yakından takip ediliyor.