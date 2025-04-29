Bakır fiyatlarında Nisan patlaması

ABD’de bakır vadeli işlemleri Nisan ayı sonunda 4,9 dolar seviyesine ulaşarak ay başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi. Bu yükselişte, 9 Nisan’da Beyaz Saray’ın karşılıklı gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya alması belirleyici oldu. Ayrıca otomotiv üreticilerine bazı muafiyetler tanınması, bakır talebinin azalma riskini dengeledi.

ABD Başkanı Trump’ın başlattığı yeni incelemeler doğrultusunda, bakıra yönelik özel tarifeler uygulanabileceği sinyali de piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Bu olasılık, ABD’deki sınırlı arıtma kapasitesini daha da baskı altına alarak alım rekabetini körükledi. Bu gelişme, ABD’deki bakır vadeli işlem kontratları ile Londra Metal Borsası (LME) kontratları arasındaki farkın yeniden açılmasına neden oldu.

Küresel imalat sektörüne dair kötümserliğin zayıflaması ve resesyon endişelerinin şimdilik rafa kalkması da fiyatları destekleyen etkenler arasında yer aldı. Nisan ayındaki sert dalgalanmalara rağmen, piyasada istikrar sağlanması yatırımcı ilgisini artırdı.