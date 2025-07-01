Bakır son üç ayın zirvesini gördü

Bakır vadeli işlemleri, salı günü itibarıyla pound başına 5,1 dolar seviyesine yaklaşarak son üç ayın en yüksek değerini gördü. Bu artışta, önemli borsalardaki arz darlığı ve doların değer kaybetmesi belirleyici faktörler olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın bakır ithalatına yönelik tarife riskleri, piyasadaki işlemcileri depolar arası metal transferine yöneltti. Bu durum, kilit depolama merkezlerinde ciddi bir arz sıkışıklığına yol açtı. ABD'nin bakır ithalatına karşı başlattığı soruşturma, nihai tarifelerin bir öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu durum, yabancı arzı kısıtlarken, sınırlı eritme ve işleme kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Londra Metal Borsası (LME) depolarından bakır çekilmesi, vadeli işlem eğrisinde agresif bir "backwardation" (gelecek fiyatlarının spot fiyatlardan daha düşük olması durumu) yarattı. Bu gelişme, garantili stokların bu yıl %80 düşmesine ve bir gün sonrası ile iki gün sonrası arasındaki farkın ton başına 40 dolara yükselmesine neden oldu.

Diğer yandan, ABD'den gelebilecek misilleme tarifelerine ilişkin endişelerin azalması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin düşmesi, Çin hükümetinden beklenen teşvikler ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını gevşetme beklentileri, doların daha da zayıflamasına ve küresel imalat talebinde iyileşme beklentisine katkı sağladı. Analistler, bu faktörlerin bakır fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtiyor.